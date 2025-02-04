أثار ظهور حازم الشرع شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارة الأخير إلى المملكة، التي التقى فيها بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اهتمام وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول ظهور علني له منذ تولي أحمد الشرع رئاسة سورية بعد سقوط نظام الأسد، التُقطت لحازم صور بجانب مسؤولين سوريين بارزين خلال الزيارة، ما أثار التساؤلات حول منصبه الدبلوماسي غير المعلن حتى الآن.

وُلد حازم الشرع عام 1975 وعمل في إحدى شركات المشروبات الغازية، ودرس الحقوق في جامعة دمشق، وتم قيده بسجل نقابة المحامين.