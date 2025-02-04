أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن لقاءه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين البلدين، لافتاً إلى أن الاستقبال الأخوي الذي حظي به خلال زيارته للمملكة يعبر عن عمق العلاقة بين السعودية وسورية.

وقال الشرع في بيان نشرته رئاسة الجمهورية العربية السورية على منصة «X»: «نتقدم مجدداً بالشكر والتقدير الكبير للاستضافة المميزة التي حفتنا بها المملكة العربية السعودية وشعبها الأصيل، بدءاً من الاستقبال الأخوي الذي يعبر عن عمق العلاقة بين سورية والمملكة العربية السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي سيؤسس -هذا اللقاء- بداية علاقة إستراتيجية تساهم في بناء البلدين وتوطد العلاقات الثنائية على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وباقي القطاعات الخدمية».

وأضاف: «إننا إذ نغادر المملكة العربية السعودية، لا يمكننا إلا أن نشكر أيضاً أصحاب المعالي والسعادة الذين أشرفوا على زيارتنا ورافقونا واستقبلونا في زيارتنا للرياض ثم جدة ومكة المكرمة، ونعبر كذلك عن سعادتنا وتشرفنا بزيارة بيت الله الحرام، وأداء مناسك العمرة والصلاة والدعاء لسورية وشعبها».