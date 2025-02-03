أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لا يملك ضمانات بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، بعد أن دخل الاتفاق بين حركة «حماس» وإسرائيل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي بعد 15 شهراً من الحرب على القطاع.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض: ليست لديّ أيّ ضمانة بأنّ السلام سيصمد. لكن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال إن الهدنة صامدة حتى الآن، والرئيس وجّه بالعمل على إطلاق سراح الرهائن، والجميع ملتزمون بذلك، ونواصل تنفيذ الاتفاق.

وأضاف: «نأمل حتماً بأن نُخرِج الرهائن وننقذ أرواحاً ونتوصّل إلى تسوية سلمية للوضع برمّته».

وجاءت تصريحات ترمب ومبعوثه للصحفيين قبل لقاء مزمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غداً (الثلاثاء).

ويضم الاتفاق 3 مراحل، تشتمل الأولى ومدتها 42 يوماً على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل المحتجزين والأسرى، وتبادل رفات المتوفَين، وعودة النازحين داخلياً في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

في غضون ذلك، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى محادثة مشحونة مع رئيس الشاباك رونين بار، وأبلغه بقرار عزله من الوفد المفاوض في صفقة التبادل.

وتتوقع وسائل إعلام أمريكية تمديد نتنياهو زيارته إلى واشنطن، مشيرة إلى أن نتنياهو سيعود إلى إسرائيل السبت.

وعلى وقع الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني بدءاً من غزة وانتهاء بالضفة الغربية، كشف مركز أبحاث الكنيست الإسرائيلي اليوم أن 2024 شهد هجرة 82 ألف إسرائيلي إلى الخارج، وهو أعلى بنحو 50% من نسبة الهجرة في 2023.

وأشار إلى أن عدد المهاجرين الجدد القادمين لإسرائيل انخفض 15 ألف مهاجر عن 2023، مبيناً أن 15% من المهاجرين القادمين إلى إسرائيل بين 2019 و2023 هاجروا إلى الخارج.

ولفت إلى أن نسبة الهجرة العكسية تسببت في انخفاض معدل نمو السكان في إسرائيل من 1.6% في 2023 إلى 1.1% في 2024، مرجعاً أسباب الهجرة العكسية إلى الحرب وتردّي الوضع الأمني.