عين الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين) العميد البحري ميخائيل بانتوفاكيس قائداً جديد لمهمته البحرية (أسبيدس) المكلفة بحماية الشحن التجاري وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، خلفاً للعميد البحري اليوناني كونستانتينوس بيتيكاكيس.

وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم: «سلّم العميد البحري اليوناني كونستانتينوس بيتيكاكيس مهمات قائد قوة (أسبيدس) إلى العميد البحري ميخائيل بانتوفاكيس، في الثاني من فبراير الجاري»، مضيفاً: «عملية التسليم جرت على متن الفرقاطة الحربية الإيطالية الرائدة، وبحضور قائد العملية، الأميرال البحري اليوناني فاسيليوس جريباريس».

وأشار الاتحاد إلى أن العميد بيتيكاكيس خلال توليه مهمة القيادة منذ مطلع نوفمبر الماضي، دعم التزام الاتحاد بحماية حرية الملاحة وأرواح البحارة والسلع المشتركة العالمية، مبينة أن قائد العملية الأوروبية جريباريس، كان قد منح في اليوم السابق طاقم السفينة الحربية اليونانية (HYDRA) ميدالية الاتحاد الأوروبي، نظير جهودهم في تنفيذ المهمات الموكلة إليهم في حماية حرية الملاحة في منطقة العمليات.

ويقع مقر العملية في مدينة لاريسا اليونانية، ويتكون أسطولها البحري من سفن وفرقاطات حربية وطاقم بحري من 21 دولة أوروبية، وتعد مهمتها دفاعية فقط، إذ يحق لها إطلاق النار للدفاع عن السفن التجارية أو الدفاع عن نفسها، لكن لا يمكنها ضرب أهداف برّية في شمال اليمن.