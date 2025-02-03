أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام أن تشكيل الحكومة يتقدم بشكل إيجابي وفق الاتجاه الإصلاحي والإنقاذي الذي تعهد به بالتفاهم مع الرئيس جوزيف عون ووفق المعايير التي سبق أن أعلنها.وشدد سلام بالقول: أي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليه هو عار من الصحة، موضحاً بأنه هو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى اليها.وأضاف أن الغمز من قناة عن خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هو أيضاً غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائما مع الجميع.