أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم اليوم (الإثنين) تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر، ونشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الحدود بين بلادها وأمريكا، موضحة أن الهدف منع تهريب المخدرات.وكتبت شينباوم على حسابها في «إكس»: «الرسوم الجمركية ستُعلَّق لمدة شهر اعتباراً من الآن وسنعزز قوات الحرس الوطني بعشرة آلاف عنصر على الحدود بين البلدين لتجنب تهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وخصوصاً الفنتانيل».وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل لوقف تهريب الأسلحة عالية القوة إلى المكسيك، مبينة أن مكسيكو ستي وواشنطن يواصلان المحادثات بشأن الأمن والتجارة.وكان ترمب أعلن في وقت سابق اليوم تعليق فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية فوراً، موضحاً أنه أجرى محادثة ودية جداً مع شينباوم وسيتم خلال فترة التعليق إجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق مع المكسيك.وأشار إلى أنه سيشارك في المحادثات إلى جانب وزراء الخارجية والخزانة والتجارة الأمريكيين.