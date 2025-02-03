نجحت فرق مشروع مسام لنزع الألغام باليمن في انتزاع 732 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة الأسبوع الماضي. وبحسب غرفة عمليات المشروع، فإن مجموع ما تم نزعه في شهر يناير 4094 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأوضحت الغرفة، في بيان، أن ما تم نزعه من قبل فرق المشروع خلال الأسبوع الماضي يتوزع على 685 ذخيرة غير منفجرة و31 لغما مضادا للدبابات، فيما جرى نزع 3857 ذخيرة غير منفجرة و197 لغما مضادا للدبابات منذ مطلع يناير الماضي.

وأكد مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي نجاح الفريق الميداني منذ انطلاقة المشروع وحتى 31 يناير في نزع 480526 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، موضحا أن تلك الحصيلة موزعة على النحو التالي: 319604 ذخائر غير منفجرة و8193 عبوة ناسفة، إضافة إلى 146012 لغما مضادا للدبابات و6717 لغما مضادا للأفراد.

وأشار القصيبي إلى أن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت حتى الآن من تطهير 64691637 مترا مربعا من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.

وتتواكب نجاحات فرق مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن مع حملة توعية مكثفة أطلقها الفريق الخامس للمشروع في منطقة بيحان بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، للتعريف بمخاطر الألغام والعبوات الناسفة والقذائف غير المتفجرة التي تهدد حياة الأطفال والنساء والمسنين في تلك المناطق.

واستهدفت الحملة طلاب مدرسة قوبيل في منطقة قويبل بمفرق الدهولي بمديرية بيحان، ووفقا لقائد الفريق الخامس المهندس عبدالله سالم، فإن 282 طالبا وطالبة استفادوا من هذه الحملة.

وأشار سالم إلى أنه تم خلال الحملة تقديم شرح مفصل حول الألغام وطرق التعامل معها، وكيفية الإبلاغ عن أي أجسام غريبة قد تشكل تهديدا على السلامة العامة، مبينا أنه جرت توعية الطلاب بالطرق الآمنة التي يجب اتباعها في حال العثور على أشياء مشبوهة في محيطهم.

وتعد هذه الحملة جزءا من جهود مشروع مسام المستمرة للحد من خطر الألغام في اليمن، والتي تهدف إلى حماية أرواح المدنيين، لا سيما الأطفال، الذين يعيشون في مناطق زرعتها مليشيا الحوثي بالألغام بشكل عشوائي في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.

ولقيت هذه المبادرة اهتماما كبيرا من قبل المسؤولين في المنطقة والسكان والمعلمين نظرا لخطورة الوضع الذي يعيشه الأطفال في ظل استمرار الحرب والآثار المدمرة التي تتركها الألغام على المجتمع المدني.

ويسعى مشروع مسام إلى تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة الحذر وعدم التعامل مع أي جسم مشبوه قد يشكل تهديدا على حياة الأفراد، مع توفير المعلومات اللازمة لكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات والإبلاغ عنها في الوقت المناسب وذلك من خلال المبادرات والحملات التوعية التي ينفذها في مختلف المحافظات والمديريات والقرى المتضررة باليمن.

وشهدت حملات التوعية التي ينفذها مشروع مسام توسعا في الآونة الأخيرة وشملت مناطق عدة في اليمن في خطة يهدف من خلال المشروع إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من الأطفال والبالغين على حد سواء مما يسهم في تقليص الخطر الذي تشكله الألغام على حياة المدنيين، وضمان مستقبل أكثر أمانا للأجيال القادمة في المناطق التي عانت من ويلات الحرب باليمن.