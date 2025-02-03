بعد خمسة أيام من مقتل شريكه العراقي سلوان موميكا الذي كان يخضع للمحاكمة نفسها، أصدرت محكمة سويدية اليوم (الإثنين) حكماً بإدانة ناشط مناهض للإسلام لارتكابه جرائم كراهية وحرقه نسخا من المصحف الشريف علناً.

وقضى منطوق الحكم على السويدي سلوان نجم (50 عاما) بالسجن مع إيقاف التنفيذ وسداد غرامة قدرها أربعة آلاف كرونة سويدية (358 دولارا)؛ بسبب حرق نسخ من المصحف وتعليقات مهينة استهدفت المسلمين في وقائع حدثت في 2023 وأدت إلى اضطرابات وغضب تجاه السويد في بلدان إسلامية.

وقالت محكمة ستوكهولم إن نجم وموميكا تجاوزا بفارق كبير الحدود في ما يتعلق بالنقد المعقول والواقعي للأديان، مضيفة في بيان: نجم وموميكا دنسا المصحف بعدة أساليب وأدليا بتعليقات مسيئة موجهة إلى الإسلام والمسلمين والأنشطة في المساجد.

وأشارت إلى أن نجم أدين بارتكاب جرائم كراهية للتحقير من المسلمين بسبب معتقداتهم الدينية في أربع وقائع، وقد وعد محامي نجم باستئناف الحكم.

وكانت المحكمة أسقطت القضية ضد موميكا بعد مقتله بالرصاص الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن يصدر فيه حكم بحقه في قضية مماثلة في اليوم نفسه الذي قتل فيه.