توعّدت الرئاسة السورية، اليوم (الإثنين)، بملاحقة ومحاسبة المتورطين في العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة منبج، وأسفرت عن مقتل 20 شخصاً وعدد من الجرحى.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»: تؤكد الدولة السورية أنها لن تتوانى في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي، ولن تمر هذه الجريمة دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها؛ ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سورية وإلحاق الضرر بشعبها.

وأعلن الدفاع المدني السوري مقتل 15 شخصاً وإصابة 15 آخرين، اليوم (الإثنين)، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج في ريف حلب الشرقي شمالي البلاد.

وكان الدفاع المدني قد أكد مقتل 14 امرأة، ورجل، وإصابة 15 سيدة، واصفاً ما جرى بـ«المجزرة المروعة».