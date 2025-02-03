قبل 24 ساعة من لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وقادة المعارضة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستكمال جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس.

وقال هرتسوغ، في بيان اليوم (الإثنين): إن هذه لحظات حاسمة أكرر فيها ندائي لاستكمال جميع مراحل الاتفاق، وإعادة جميع إخوتنا وأخواتنا الأسرى بسرعة، وحتى آخر واحد منهم.

واعتبر أنه لا يستخف بالمخاوف والهموم والألم المرتبط بهذه الصفقة، ويتفهمها جيدا. ولكن يجب أن نتذكر: هذا هو العهد الأسمى بين الدولة ومواطنيها.

من جهته، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن على الإدارة الأمريكية أن تعلم أنه لا خطر على حكومة نتنياهو إذا مضت في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وسبق أن عرض لبيد «شبكة أمان» لتجنيب حكومة نتنياهو السقوط إذا مضت في إتمام مراحل الاتفاق الذي يعارضه، خصوصا وزراء اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي. فيما شدد زعيم حزب «معسكر الدولة» بيني غانتس على أن مسؤولية نتنياهو هي «عدم الخضوع للضغوط الائتلافية وإعادة جميع المختطفين».

وهناك مخاوف، خصوصا في أوساط ذوي الرهائن، من أن نتنياهو يسعى إلى تعطيل الاتفاق والحيلولة دون الانتقال إلى المرحلة الثانية.