فيما تؤكد مصادر مقتل قائد كبير في قوات الدعم السريع بهجوم بمسيّرة شمال الجزيرة، سيطر الجيش السوداني اليوم (الإثنين)، على مدينة المحيريبا وسط ولاية الجزيرة.

وذكرت مصادر سودانية أن الجيش تمكن من استعادة المدينة وأجبر قوات الدعم السريع على الفرار إلى مدينة الكاملين شمال الجزيرة، مبينة أن الجيش بدأ عملياته لاستعادة مدينة أبو قوتة في الولاية والتقدم نحو مدينة جبل أولياء بالخرطوم.

وكانت مصادر عسكرية سودانية قد قالت إن مسيّرة للجيش قتلت اليوم قائدا كبيرا من قوات الدعم السريع بشمال ولاية الجزيرة عبر قصف سيارته، وهو ما أقره القيادي بقوات الدعم السريع عمر جبريل، موضحا أن القتيل قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة اللواء عبدالله حسين.