أنحت صحف عالمية باللائمة على المجتمع الدولي، معتبرة أنه تخلى عن قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية وصفتها بأنها «غير مسبوقة». وسلطت الضوء على الوضع الإنساني المتدهور، ومأساة المدنيين خصوصاً الأطفال وكبار السن.

ونقلت صحيفة «غارديان» عن الجراح البريطاني نظام محمود تأكيده على عمق المأساة الإنسانية في القطاع المنكوب، ووصف ما شاهده خلال عمله التطوعي في غزة بأنه «جحيم» تعرض له الأطفال بشكل خاص، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.وقدّم الأكاديمي الفرنسي جون بير فيليو في صحيفة «لوموند» شهادة مباشرة من «المنطقة الإنسانية» في غزة، إذ أمضى أكثر من شهر شاهداً على الأسابيع الأخيرة من الحرب والأيام الأولى للهدنة. ورأى أن العالم تخلى عن أكثر من مليوني إنسان في غزة لمدة تجاوزت 15 شهراً، محذراً من خطر انهيار حياة السكان في حال فشل اتفاق الهدنة الحالي.وتحدثت صحيفة «نيويورك تايمز» عن معاناة الفلسطينيين من خلال قصة الطالبة الجامعية شيماء أحمد التي وصفت حياة سكان غزة وسط الأنقاض والخراب بعد سريان وقف إطلاق النار. وأكدت أن التحدي الأكبر يتمثل في التعامل مع الصدمة النفسية والعاطفية الجماعية رغم استمرار الأمل في نفوس السكان.أما صحيفة «وول ستريت جورنال» فتساءلت: كيف ينظر الفلسطينيون إلى السجناء المفرج عنهم كأبطال؟ إلا أن مسؤولين إسرائيليين وصفوا العملية بأنها «مؤلمة لكنها ضرورية» لاستعادة الأسرى.