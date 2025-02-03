أعلن وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي استحداث نقاط تفتيش جديدة في مطار بيروت.

ورداً على دخول أموال لحزب الله عبر المطار، قال مولوي إن جهاز أمن المطار يقوم بواجباته على أتم وجه، واستحدث نقاط تفتيش جديدة، والإجراءات المتخذة في المطار هي لضبط كل ما يدخل عبر المطار.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم (الإثنين)، أن الأجهزة الأمنية موجودة وستعزز من وجودها، لافتا إلى أن الجرائم التي حصلت في الأيام الماضية جنائية فردية، وتقوم الجهات الأمنية والعسكرية والاستخبارية بتوقيف الفاعلين بسرعة قياسية وتقديمهم إلى القضاء المختص.

وأكد أن الأجهزة الأمنية مستمرة في القيام بواجباتها حماية للمواطنين ولأمن البلد وتعزيز سلطة الدولة وسلطة القانون، لافتا إلى أن طبيعة هذه الجرائم يعود أغلبها لأسباب نفسية أو عصبية، ويمكن أن تحصل في أي دولة من دول العالم.

وأفاد بأن عدد الجرائم في الشهر الماضي، مقارنة مع نفس الشهر عام 2024، ارتفع بواقع جريمة واحدة فقط، مشيراً إلى أنه تم خلال الشهر الماضي توقيف 1029 شخصاً بمختلف الجرائم.

وذكر أن قوى الأمن الداخلي تطالب بإعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سورية لتتمكن من طلب المجرمين الذين يرتكبون جرائم على الأراضي اللبنانية ويفرون إلى سورية لأن التواصل ليس مكتملاً.

وأكد أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود بين لبنان وسورية في المعابر غير الشرعية رغم الصعاب، بسبب عدم وجود التنسيق الكافي من الجهتين، وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري.