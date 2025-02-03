قتل 70 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية العام، من بينهم 38 ضحية في جنين، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن من بين الضحايا 10 أطفال، وامرأة ومسنين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم (الإثنين) قتل في جنين 38 شخصاً، وطوباس 15 شخصاً، نابلس 6 أشخاص، طولكرم 5 أشخاص، الخليل 3 أشخاص، بيت لحم ضحيتان، القدس ضحية.

من جهة أخرى، دان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة توسع إسرائيل في حربها الشاملة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذراً من خطورة هذه المخططات على مستقبل المنطقة برمتها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن أبو ردينة قوله إن هذه السياسات العدوانية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، أدت إلى مقتل 29 مواطناً، ومئات الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى نسف مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، ونزوح آلاف المواطنين، وتدمير هائل للبنية التحتية.

وطالب متحدث الرئاسة الفلسطينية بتدخل الإدارة الأمريكية قبل فوات الأوان، وذلك لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وسيدفع ثمنه الجميع.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات سواء بالتهجير أو الوطن البديل، لافتاً إلى أن التهديد للشعب الفلسطيني لن يكون مفيداً لأحد، بل سيؤدي لدمار واسع هنا أو في المنطقة، سواء كان ذلك اليوم أو غداً.