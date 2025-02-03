أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، اليوم(الإثنين)، أن غرينلاند المتمتعة بحكم ذاتي، ليست للبيع، رداً على إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن اهتمام الرئيس دونالد ترمب، بشراء الجزيرة «ليس مزحة». وتحدثت فريدريكسن في منتصف يناير هاتفياً مع ترمب، مؤكدة أن غرينلاند سيدة مستقبلها.وقالت قبل اجتماع غير رسمي لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم (الإثنين): غرينلاند اليوم جزء من مملكة الدنمارك، جزء من أراضينا، وليست للبيع.وكان الرئيس الأمريكي، قال إنه سيجعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإقناع الدنمارك بتسليمها.من جهته، أفاد وزير خارجية أمريكا في تصريحات إذاعية بأن الرئيس ترمب أعلن ما ينوي القيام به، وهو شراؤها، وأضاف: «لا يتعلق الأمر بشراء الأرض لغرض شراء الأرض. هذا في مصلحتنا الوطنية ويجب حلّه».