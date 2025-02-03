قتل 40 مدنياً في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر شمال دارفور غربي السودان، فيما أكد مصدر عسكري تحقيق الجيش السوداني تقدماً في جنوب الخرطوم.وأفاد الإعلام العسكري للفرقة السادسة مشاة في الجيش، اليوم (الإثنين)، بأن قوات الدعم السريع قصفت 3 أحياء سكنية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل 40 مدنياً بينهم نساء وأطفال وإصابة 32 آخرين.وأضاف في منشور عبر موقع فيسبوك، أن القصف وقع مساء (الأحد)، واستهدف أحياء تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة.من جانبه، قال المدير العام لوزارة الصحة بشمال دارفور إبراهيم خاطر: إن 10 أطفال أصيبوا غربي الفاشر وتم إسعافهم بمستشفى منظمة أطباء بلا حدود بمعسكر زمزم.وتحدث عن وجود عجز في نقل الأطفال المصابين إلى الفاشر لتلقي الرعاية الطبية بسبب حصار الدعم السريع للمدينة، واستهداف الطائرات المسيّرة لأي مركبة تتحرك، ما يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة بحق المدنيين.يذكر أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أحياء ومخيمات نازحين ومستشفيات في الفاشر لقصف أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين في المدينة، وهو ما تنفيه هذه القوات.وأوضح مصدر عسكري، أن قوات الجيش مدعومة بقوات مساندة بسطت سيطرتها على منطقة ود الماجدي بمحلية الكاملين الواقعة على الطريق الغربي بين مدينة ود مدني (عاصمة ولاية الجزيرة) والخرطوم. وتبعد ود الماجدي نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة السودانية.ولفت إلى أن الجيش السوداني حقق تقدماً آخر في الطريق الرابط بين ولايتي الخرطوم والجزيرة، إذ سيطر أمس أيضاً على منطقة ود الزاكي التي تقع جنوبي العاصمة بنحو 90 كيلومتراً.وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر منذ منتصف العام الماضي، وحاولت مراراً اجتياحها لكنها فشلت في ذلك، وتصاعدت المعارك في محيط المدينة أخيراً.وقالت القوة المشتركة للحركات المسلحة التي تقاتل مع الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع صعّدت هجومها على الفاشر بعد يوم واحد فقط من قرار مجلس الأمن الذي طالبها بوقف الهجوم وفك الحصار عنها.