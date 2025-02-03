أفاد الكرملين، اليوم (الإثنين)، بأن روسيا تواصل محادثاتها مع السلطات السورية بشأن موضوعات عدة، بينها مصير قاعدتين عسكريتين.وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أجرى في دمشق الأسبوع الماضي أول محادثات مع رئيس الجمهورية السورية، حول العلاقات بين البلدين.ونقلت وكالات أنباء روسية، الثلاثاء الماضي، عن نائب بوغدانوف قوله بعد المحادثات مع المسؤولين السوريين: إن موسكو ودمشق ستجريان مزيداً من المحادثات بشأن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سورية.ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بوغدانوف قوله للصحفيين «هذه المسألة تتطلب مفاوضات إضافية». وقال إنه حتى الآن لم تحدث أي تغييرات على وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في البلاد.