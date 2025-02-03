اتفقت السودان وجنوب السودان على مراقبة الحدود لمنع تسلل المجرمين والتعاون لاستعادة المنهوبات السودانية التي دخلت جوبا خلال الحرب.ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن وزير الداخلية السوداني خليل سايرين قوله: إنه ناقش مع نظيرته من جنوب السودان أنجيلينا تيني قضايا الأمن الداخلي، على خلفية الاعتداءات على مواطنين من كلتا الدولتين جرت على أراضي الدولة الأخرى، وفق تعبيره. وأكد الجانبان خلال اللقاء أن هذه الاعتداءات تمثل حالات فردية.وشهدت العلاقات بين الدولتين توترات دبلوماسية وسياسية في أعقاب تعرض أشخاص من جنوب السودان لأعمال عنف بولاية الجزيرة وسط البلاد.يذكر أنه بعد سيطرة الجيش السوداني على ود مدني في يناير الماضي، شهدت منطقة «كمبو خمسة» في محلية أم القرى شرق ولاية الجزيرة أحداث عنف، إذ هاجم مسلحون مدنيين بالمنطقة، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً، بينهم رعايا من دولة الجنوب، قبل أن تشهد مناطق أخرى أحداثاً مماثلة.