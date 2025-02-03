رجح مصدران روسيان إمكانية عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في السعودية أو الإمارات، بحسب ما أوردت وسائل إعلام عالمية، اليوم (الإثنين).وكان ترمب أعلن في أكثر من مناسبة أنه يعتزم إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وأنه مستعد للقاء بوتين. وهنا الرئيس الروسي بوتين نظيره ترمب على انتخابه، وقال إنه مستعد للقائه لإجراء مناقشات حول أوكرانيا والطاقة.وتتزامن هذه المستجدات مع اقتراب الذكرى الثالثة للحرب الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير 2022.واعتبر مبعوث الرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، أنه يتعين على كل من كييف وموسكو تقديم تنازلات لإنجاح أية مفاوضات لإيجاد حل للحرب الدائرة. فيما يرفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقديم أي تنازلات عن أراضٍ لروسيا التي تسيطر قواتها على جزء واسع من جنوب شرق أوكرانيا.إلا أن الرئيس الأوكراني يواجه ضغوطاً متزايدة وسط تفاقم الخسائر الميدانية، وعدم معرفة مصير الدعم الأمريكي حتى الآن بعد تولي الرئيس ترمب السلطة في 20 يناير الماضي.