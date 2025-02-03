أعلن الدفاع المدني السوري مقتل 15 شخصا وإصابة 15 آخرين اليوم (الاثنين) في انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج في ريف حلب الشرقي شمالي البلاد.وقال الدفاع المدني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن القتلى هم 14 امرأة، ورجل، والمصابون 15 سيدة، ووصف ما جرى بـ«المجزرة المروعة».وأضاف أن الضحايا عمال زراعة، إذ وقع الانفجار قرب سيارة كانت تقل العمال على طريق رئيسي في أطراف المدينة.يذكر أن هذا هو الهجوم السابع بسيارة أو دراجة مفخخة في منبج خلال 5 أسابيع، بحسب الدفاع المدني السوري.ويشهد ريف منبج معارك بين الجيش الوطني السوري وقوات سورية الديموقراطية (قسد). واستعاد الجيش الوطني مدينة منبج في ديسمبر الماضي، بالتزامن مع إسقاط نظام بشار الأسد.