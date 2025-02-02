أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الأحد) عن شكره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على حفاوة الاستقبال والاستضافة، في ختام زيارته إلى الرياض.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بيان صادر عن الرئاسة السورية قول الرئيس الشرع: أجرينا اليوم اجتماعاً مطولاً لمسنا وسمعنا من خلاله رغبة حقيقية لدعم سورية في بناء مستقبلها، وحرصاً على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه، مضيفاً: تناولنا خلال الاجتماع نقاشات ومحادثات موسعةً في كل المجالات، وعملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون في الصعد كافة، لاسيما الإنسانية والاقتصادية.وأوضح أنه «خلال الاجتماع ناقشنا خططاً مستقبليةً موسعة، في مجالات الطاقة والتقانة، والتعليم والصحة، لنصل معاً إلى شراكة حقيقية، تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وتحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري، هذا بجانب استمرار التعاون السياسي والدبلوماسي تعزيزاً لدور سورية إزاء المواقف والقضايا العربية والعالمية، خصوصاً بعد النقاشات التي أجريت في العاصمة السعودية الرياض، خلال الشهر الماضي».