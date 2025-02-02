أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم (الأحد)، موعد تشييع الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، بعد نحو 5 أشهر على مقتله في هجوم إسرائيلي على منزل بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال قاسم في خطاب تلفزيوني: «ارتأينا أن نختار يوم 23 فبراير من أجل إقامة تشييع جماهيري»، موضحاً أن المراسم ستشمل تشييع هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي السابق في الحزب، والذي قضى بضربة إسرائيلية مماثلة مطلع أكتوبر.

وأقر قاسم بأن عملية قتل صفي الدين سبقت قرار تعيينه أمينا عاما للحزب خلفا لنصر الله، مع أن الجميع كان قد انتخبه لذلك المنصب، زاعما أن هناك فريقا داخل لبنان يروج لهزيمة حزب الله، مشدداً بالقول: «لم نتحدث عن النصر المطلق، فهذه معركة تتضمن أرباحا وخسائر».

وكان نصر الله قد قتل في 27 سبتمبر العام الماضي ودُفن بشكل سري ومؤقت أثناء الحرب تخوفا من أن يؤدي التشييع إلى مقتل المزيد من قادة الحزب.