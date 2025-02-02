كشف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم (الأحد)، تلقي وزارة الخزانة الأمريكية أوامر في عهد الرئيس السابق جو بايدن بصرف مبالغ مالية لتنظيمات إرهابية معروفة في العالم، في اتهام صريح للرئيس الأمريكي السابق من مسؤول في إدارة ترمب.

وكتب ماسك في منشور: «توصل فريق من مكتب فعالية الحكومة الأمريكي إلى أن موظفي وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولين عن الموافقة على المدفوعات تلقوا تعليمات بالموافقة دائما على صرف الأموال، حتى لو كانت لمجموعات احتيال وإرهاب معروفة»، مضيفاً: «وزارة الخزانة الأمريكية لم ترفض مطلقا دفع أي أموال لمثل هذه المنظمات الخطيرة والمجرمة».وكان ماسك الذي عينه ترمب لقيادة إدارة جديدة تهدف إلى خفض الإنفاق المفرط وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية ومراجعة الإنفاق الحكومي، قد دخل وفريقه في جدل مع أعلى مسؤول مهني في وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد ليبريك حول الوصول إلى أنظمة الدفع الحساسة، ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن ليبريك الذي كان يشغل مناصب غير سياسية في وزارة الخزانة لعقود، أعلن تقاعده (الجمعة) عبر رسالة بريد إلكتروني وجهها إلى زملائه وذلك بعد أيام من تعيينه من قبل ترمب وزيرا للخزانة بالإنابة، مبينة أن الأسباب تعود إلى دخول ليبريك في نزاع مع فريق ماسك بشأن الوصول إلى نظام الدفع الحكومي، الذي يُستخدم لصرف تريليونات الدولارات سنويا، ولم تتضح على الفور الطبيعة الدقيقة للخلاف، غير أن المصادر بينت أن المسؤولين في وزارة كفاءة الحكومة التابعة لماسك سعوا منذ ما بعد الانتخابات للوصول إلى النظام، مع تكرار الطلبات أخيرا، بما في ذلك بعد تنصيب ترمب.