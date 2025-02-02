قُتل 5 باكستانيين أمس (السبت)، بهجوم على سيارتهم بإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني القريب من الحدود مع أفغانستان. وبحسب مصدر أمني باكستاني، فإن السيارة كانت متجهة إلى مدينة ديرا إسماعيل خان لاستعادة شاحنة مسروقة لكنها تعرضت لكمين، ما أدى لاندلاع النيران فيها.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في الشرطة، أن الهجوم تسبب بمقتل 5 أشخاص، 4 منهم أفراد في الشرطة، والخامس سائق السيارة، موضحة أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم.وكان 18 من عناصر القوات شبه العسكرية قد قتلوا، وأُصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، إثر كمين نفّذه مسلحون في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. وبحسب بيان للجيش الباكستاني، فإن الهجوم وقع في منطقة كلات، عندما حاول مسلحون إقامة حواجز طرق؛ بهدف زعزعة الاستقرار واستهداف المدنيين. وأشار الجيش إلى أنه تمكن من التصدي للهجوم، ما أسفر عن مقتل 23 من المهاجمين.