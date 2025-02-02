أكد وزير الداخلية السوري علي كده حرص بلاده على الاستفادة من رؤية السعودية 2030، موضحاً أن سورية ترى في رؤية السعودية 2030 فرصة لدعم اقتصادها ونهوضها.وقال كده: نتطلع لأن تكون سورية محط أنظار للمستثمرين السعوديين وحريصون على الاستفادة من رؤية السعودية 2030، مضيفاً: أجرينا حوارا على مستوى الأمن العام مع السعودية. وأوضح أن ملف إعادة الإعمار ضمن أجندة الرئيس أحمد الشرع في السعودية وسيبحث الوضع الاقتصادي، واصفاً زيارة الرئيس الشرع إلى الرياض بـ«المهمة»، ونقطة الانطلاق الجديدة للعلاقات. وأشار إلى أنه جرت حوارات أمنية مع دول الجوار السعودية والأردن للتنسيق وقطع طرق تهريب المخدرات.