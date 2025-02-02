تستعد إسرائيل والفصائل الفلسطينية لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن المرحلة الثانية من هدنة غزة، اليوم (الإثنين) في واشنطن، إذ نص اتفاق وقف إطلاق النار على أن تبدأ الأطراف المحادثات عقب مرور 16 يوماً على بدء المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوماً.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اتفق مع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الرهائن ستبدأ عندما يلتقيان في واشنطن غداً.ومن المقرر أن يجري المبعوث الأمريكي بعد ذلك محادثات خلال الأسبوع، مع رئيس الوزراء القطري، ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى.وانتهت الجولة الرابعة من عمليات التبادل (السبت)، بإطلاق سراح 3 رهائن مقابل أكثر من 180 معتقلاً فلسطينياً.وينص اتفاق الهدنة المؤلف من 3 مراحل، تمتد الأولى لـ6 أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة، مقابل نحو 1,900 معتقل فلسطيني، وتتضمن انسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والتزاماً بزيادة المساعدات الإنسانية.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة غير واضحة، فإنه من المنتظر أن يتم العمل على إتمام بنود المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق خلال تنفيذ المرحلة الأولى.وتكتسب المرحلة الثانية أهمية كونها تمثل نقطة تحوّل في مسار الأزمة؛ إذ تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء المتبقين، بمن فيهم الجنود والرجال دون سن الخمسين، مقابل الإفراج بشكل جماعي عن سجناء فلسطينيين، بالتزامن مع استمرار انسحاب قوات الاحتلال من غزة، وتحويل الهدنة المؤقتة إلى دائمة. فيما تتحدث المرحلة الثالثة عن إعادة الإعمار وتحديد نموذج للحكم في القطاع المدمر.ورغم نجاح المرحلة الأولى حتى الآن، إلا أن ثمة عقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية، أبرزها تباين مواقف الطرفين حول شروط التنفيذ، فإسرائيل التي تواجه حكومتها ضغوطاً من اليمين المتطرف، تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل القضاء على قدرات حماس التي تتمسك بموقفها الرافض لتسليم آخر الرهائن قبل انسحاب كامل القوات الإسرائيلية من القطاع.هناك أيضاً قضية مستقبل غزة، إذ تصر حماس على المشاركة في أي حكومة قادمة، وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة، كما ترفض فكرة تولي السلطة الفلسطينية حكم القطاع.من جانبه، شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن على أهمية التزام الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء المرحلة الثانية، مؤكداً أن حل الأزمة يكون بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي في الدوحة، اليوم: إن مفاوضات المرحلة الثانية يجب أن تبدأ غداً، مضيفاً أنهم بدؤوا الحديث مع الطرفين لأجل ذلك. ودعا الشركاء الدوليين إلى الضغط لإنجاح المفاوضات بشأن غزة والتأكد من عدم عرقلتها، معرباً عن أمله في عدم حدوث خلافات، وأنهم متفائلون بالتوصل لنتائج إيجابية سريعة لإنهاء الحرب.