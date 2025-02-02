قبيل توجهه إلى واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اجتماعاته بالعاصمة الأمريكية ستتناول تحديات مهمة وحاسمة تواجه إسرائيل والمنطقة مثل النصر على حماس، وتحقيق إطلاق سراح جميع المحتجزين.واعتبر قبل صعوده على متن طائرته، اليوم (الأحد)، أن لقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض «دليل على قوة التحالف الإسرائيلي الأمريكي، ودليل على قوة الصداقة الشخصية».وأضاف نتنياهو أن القرارات التي اتخذها في الحرب غيّرت بالفعل وجه الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن «العمل بشكل وثيق مع الرئيس ترمب يمكننا من المزيد من إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط وعلى نحو أفضل»، بحسب تعبيره.وقال: «أعتقد أننا قادرون على تعزيز الأمن، وتوسيع دائرة السلام وتحقيق حقبة رائعة من السلام باستخدام القوة».ويسعى نتنياهو إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن بعد توتر شابها في عهد الإدارة السابقة على خلفية حرب غزة، وسيصبح نتنياهو أول زعيم أجنبي يزور ترمب منذ تنصيبه الشهر الماضي.وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحق نتنياهو مذكرة اعتقال لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.