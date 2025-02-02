فيما تشتعل المعارك والمواجهات بين موسكو وكييف، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للدخول في مفاوضات مع روسيا؛ لوضع نهاية للحرب التي توشك أن تدخل عامها الرابع أواخر شهر فبراير الجاري. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن زيلينسكي قوله: بعد التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يجب أن ننتقل إلى نوع من المفاوضات مع الروس، أود أن تجلس الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا على طاولة المفاوضات. وأفاد بأن كييف على تواصل مع إدارة ترمب، لكن المناقشات حول هذا الملف لا تزال ذات طابع عام.وأعرب زيلينسكي عن اعتقاده أن لقاءات شخصية بين ممثلي كييف والولايات المتحدة ستتم قريباً لتطوير اتفاقات أكثر تفصيلًا. وقال إنه لا يعتبر الفكرة التي طرحتها الدول الغربية بإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا ضمانة كافية للأمن.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد استعداده للقاء ترمب والحديث بهدوء حول جميع القضايا التي تهم روسيا والولايات المتحدة. ولفت إلى أن موسكو تراقب تصريحات ترمب حول استعداده للعمل المشترك، وأن روسيا منفتحة دائماً على ذلك. وشدد بوتين على أهمية الاعتماد على «الواقع اليوم» خلال أي لقاء محتمل مع ترمب.ومنذ أسابيع تتردد أنباء وتكهنات حول مفاوضات محتملة بين روسيا وأوكرانيا لوضع حد للحرب خصوصاً مع تعهد ترمب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا.وكان زيلينسكي أوضح أنه يحتاج إلى الاجتماع مع ترمب لتحديد مسار العمل لردع روسيا، مضيفاً أن الحكومات الأوروبية يتعين عليها أن يكون لها صوت في هذه العملية قبل أن تتمكن كييف من الجلوس لإجراء محادثات مباشرة مع الجانب الروسي.