لا تزال قوات الاحتلال تواصل ممارساتها الإجرامية في الضفة الغربية، وأعلنت اليوم (الأحد)، مقتل عدد من المسلحين في ثلاث ضربات جوية.ووفق بيان للجيش الإسرائيلي فإنه إضافة إلى غارتين في جنين، ضرب سلاح الجو خلية كانت في طريقها لتنفيذ هجوم وشيك في قباطية، ولفت إلى أن أحد القتلى كان أُطلق سراحه من السجون الإسرائيلية في عام 2023 في إطار الهدنة الأولى في قطاع غزة. وتحدث شهود عيان عن انتشار كبير للقوات الإسرائيلية حول طوباس في وقت مبكر من صباح اليوم.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت، أن خمسة فلسطينيين قتلوا بنيران إسرائيلية في شمال الضفة الغربية. وذكرت الوزارة أن قصفاً جويّاً إسرائيلياً على قرية قباطية جنوب مدينة جنين أودي بحياة مواطنين اثنين، وأن قصفًا على أحد الأحياء الشرقية بمدينة جنين أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين بينهم فتى 16 عاماً.وتحدثت مصادر عن اقتراب العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين من إكمال أسبوعين، وبدأت القوات الإسرائيلية مداهمة المدينة الواقعة في شمال الضفة الغربية في 21 يناير، بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ.وقالت إسرائيل إن المئات من جنودها، بدعم من القوات الجوية، يشتبكون منذ ذلك الحين في معارك بالأسلحة النارية مع مسلحين فلسطينيين في جنين بحثاً عن أسلحة وعتاد عسكري.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (الأربعاء)، إن الجيش سيبقى في جنين حتى انتهاء العملية العسكرية، دون أن يحدد موعداً لذلك.