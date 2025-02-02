على خلفية تواصل المعارك، أفاد سلاح الجو الأوكراني، اليوم (الأحد)، بأن الدفاعات الجوية أسقطت 40 من أصل 55 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية. وأضاف أن 13 طائرة مسيرة أخرى فُقد أثرها ولم تصل إلى أهدافها.فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 5 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك.وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشن هجوم صاروخي (السبت) على مدرسة داخلية تقع في جزء من منطقة كورسك الروسية تسيطر عليه القوات الأوكرانية، ما أسفر عن 4 قتلى. وتزامن ذلك مع إطلاق روسيا عشرات الصواريخ والمسيرات على أوكرانيا، مع تقدمها نحو مدينة توريتسك الإستراتيجية.وذكرت القوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا شنت قصفا جويا من أراضيها استهدف مدرسة داخلية في سودجا، تؤوي أشخاصا يستعدون للإجلاء، على بعد نحو 12 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الروس دمروا المبنى رغم وجود عشرات المدنيين. وعبر عن أمله في اجتماع شخصي قريبا مع إدارة الرئيس دونالد ترمب. وتحدث زيلينسكي عن اتصالات بين واشنطن وكييف، ووصف المحادثات بأنها «جيدة جدا» قائلاً إنها تناولت «مواضيع عامة».وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن هناك زيارة مؤجلة لمبعوث أمريكي إلى البلاد ولم تتم إعادة جدولة موعدها بعد، لكنه يتوقع أن تتم قريبا. وأضاف «من المهم لنا أن يحدث ذلك خلال الأسابيع المقبلة، بأقرب وقت ممكن».بالمقابل، اتهمت الحكومة الروسية، اليوم(الأحد)، أوكرانيا بشن الهجوم، وقالت وزارة الدفاع في بيان إن القوات الأوكرانية ارتكبت جريمة حرب أخرى بشن ضربة صاروخية موجهة ضد مدرسة داخلية في سودجا، مؤكدة أن عملية الاطلاق تمت من مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا.تزامنت هذه الاتهامات مع إطلاق روسيا عشرات الصواريخ والمسيرات على أوكرانيا ما أسفر عن 15 قتيلا،، في حين أكدت موسكو أن قواتها تتقدم نحو مدينة توريتسك -+الإستراتيجية.ووفق القوات الجوية الأوكرانية، فإن موسكو أطلقت 42 صاروخا و123 طائرة مسيّرة على البلاد، وأن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ، مؤكدة تدمير 56 مُسيرة معادية، فيما لم تصل 61 أخرى لأهدافها.وقتل 15 شخصا في ضربات ليل (الجمعة السبت) طالت وسط أوكرانيا وشرقها، خاصة خاركيف وإيوناكيفسكا قرب الحدود الروسية بمنطقة سومي الواقعتين شمال شرق البلاد.وتواجه القوات الأوكرانية صعوبات كبيرة في منطقة دونيتسك حيث يواصل الجيش الروسي تقدمه البطيء، إذ يفتقر لجنود ومعدّات، ويواجه صعوبة في تجنيد مزيد من العناصر خصوصا بسبب إحجام السكان المنهكين بعد 3 أعوام من القتال.