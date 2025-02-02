قتلت غارات جوية أمريكية على جبال غوليس في بونتلاند شمال الصومال قادة رئيسيين في تنظيم داعش، بحسب ما أعلنت حكومة المنطقة اليوم (الأحد). وأفادت بأن هجمات جوية حديثة أدّت إلى تحييد قادة رئيسيين في تنظيم داعش.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أن القوات الأمريكية نفذت غارات جوية في الصومال (السبت) استهدفت أحد كبار مخططي الهجمات في داعش وأعضاء آخرين من التنظيم الإرهابي، ما أسفر عن مقتل كثيرين منهم.وأضاف في منشور على تروث سوشيال أن «هؤلاء القتلة الذين وجدناهم مختبئين في الكهوف هددوا الولايات المتحدة وحلفاءنا». وأكد أن الضربات تسببت في تدمير الكهوف التي كانوا يعيشون فيها وقتل الكثير من الإرهابيين، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابة المدنيين بأي شكل من الأشكال.من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن الغارات التي شنتها واشنطن استهدفت جبال غوليس، مضيفاً أن التقييم الأولي يشير إلى مقتل عدد كبير من المسلحين. واعتبر أن الغارات قللت من قدرة تنظيم داعش على التخطيط لشن هجمات إرهابية وتنفيذها على النحو الذي يهدد الولايات المتحدة وشركاءها والمدنيين الأبرياء.وأفاد مكتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بأنه جرى إبلاغه بالغارات الجوية التي وقعت في شمال البلاد.من جهته، قال وزير الإعلام في ولاية بونتلاند محمود عيديد ديرير: «إن الهجوم الأمريكي وقع في جبال كال ميسكاد، وهي جزء من سلسلة جبال غوليس، واستهدف قواعد لتنظيم داعش». ولفت إلى أن «عدد القتلى لا يزال غير معروف، لكن قواتنا على خط المواجهة سمعت دوي انفجارات».