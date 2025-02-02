في أول زيارة خارجية له عقب توليه قيادة المرحلة الجديدة، توجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى السعودية اليوم (الأحد)، بحسب ما أفادت به الرئاسة السورية، برفقة وزير الخارجية في الإدارة الجديدة أسعد حسن الشيباني.ونشرت الرئاسة عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الانتقالي ووزير خارجيته جالسين في طائرة، مرفقة بتعليق «يتجه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم (الأحد) في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية».وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الشرع سيلتقي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وكبار المسؤولين، للتباحث حول المستجدات على الساحة السورية، وتحقيق الأمن والاستقرار في سورية وآفاق العلاقات بين البلدين والجهود التي تبذلها المملكة لرفع العقوبات عن سورية.وبعد أقل من شهرين على الإطاحة بنظام بشار الأسد، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سورية مساء الأربعاء إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع، خلال «مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية» الذي أقيم في دمشق، وحضره قادة الفصائل المسلحة الأعضاء بإدارة العمليات العسكرية.وزار وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان دمشق الأسبوع الماضي والتقى الشرع، وأعلن استعداد المملكة دعم نهوض سورية. وقال: «إننا منخرطون في حوار مع الدول ذات الصلة لرفع العقوبات عن سورية»، لافتا إلى أهمية تسريع الخطوات التي من شأنها تنفيذ الأمر بسرعة.