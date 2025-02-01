أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن أسير مصري ضمن صفقة تبادل الأسرى التي نفذت منها الدفعة الرابعة، اليوم (السبت)، وضمت 183 أسيراً مقابل 3 أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى حركة حماس.وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن الأسير المصري يدعى فاروق سلمان بركات، وكان مداناً بالسجن لمدة 18 عاماً على خلفية تورطه في تفجير انتحاري وقع في العام 2007 في مخبز في إيلات، وقُتل فيه 3 مدنيين.ومن المقرر تسليم الأسير للسلطات المصرية خلال الساعات القليلة القادمة، عبر أحد المعابر الحدودية.وأفرجت سلطات الاحتلال اليوم، عن 183 أسيراً فلسطينياً، بينهم 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية، و111 من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.