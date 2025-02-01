بعد محادثات بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترمب أطلقت كاراكاس سراح 6 أمريكيين. وأعلن ترمب، والمبعوث الخاص ريتشارد جرينيل، إطلاق سراح المعتقلين على مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الجمعة)، إلا أنه لم يتم الكشف عن أسمائهم. وكتب ترمب في منشور على «تروث سوشيال»: «لقد أُبلغت للتو أننا نعيد 6 رهائن إلى الوطن من فنزويلا، شكراً لريك جرينيل وطاقمي بالكامل. عمل رائع». فيما كتب جرينيل على منصة «إكس»: «نحن في طريقنا إلى الوطن مع هؤلاء المواطنين الأمريكيين الستة. لقد تحدثوا للتو إلى ترمب ولم يتمكنوا من التوقف عن شكره».ويرجح أن نحو 9 أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية أو الإقامة في الولايات المتحدة من بين أكثر من 2200 شخص اعتقلتهم السلطات الفنزويلية على خلفية الاحتجاجات بشأن نتائج الانتخابات المتنازع عليها في يوليو 2024، والتي أُعلن فوز نيكولاس مادورو فيها.من جانبها، اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن زيارة جرينيل لا تعني اعتراف الولايات المتحدة بمادورو كزعيم شرعي لفنزويلا.