يصوت الديموقراطيون اليوم (السبت) لاختيار زعيم جديد للحزب الذي يسعى لترميم صورته بعد خسارة ساحقة في الانتخابات الرئاسية. وتجمع أكثر من 400 من أعضاء اللجنة الوطنية الديموقراطية من مختلف الولايات في واشنطن من أجل إجراء الانتخابات، والاختيار من بين مرشحين ليس بينهم الرئيس المنتهية ولايته جايمي هاريسون، الذي لن يسعى لإعادة انتخابه. ويعترف معظم المرشحين بأن صورة الحزب الديموقراطي تضررت بشدة، لكن القليل منهم يعد بتغييرات كبيرة.وبعد نحو 3 أشهر من فوز ترمب بالتصويت الشعبي وتحقيق مكاسب في مناطق محسوبة على الديموقراطيين لا يوجد اتفاق في صفوف الحزب الديموقراطي بشأن الخطأ الذي حدث وتسبب بخسارتهم الانتخابات.وأقرت رئيسة الحزب الديموقراطي في كانساس المرشحة لمنصب نائب رئيس اللجنة الوطنية الديموقراطية جينا ريبا قائلة: «نحن في مشكلة حقيقية لأنني لا أرى رغبة في التغيير».وأضاف حاكم ولاية ماريلاند ويس مور: «وظيفتنا ليست فقط إبقاء رؤوسنا فوق الماء»، ويجب «عدم الاختباء حتى الانتخابات الرئاسية القادمة».وبحسب استطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك، يملك 31% فقط من الناخبين رأياً إيجابياً عن الحزب الديموقراطي، مقابل 43% للحزب الجمهوري.ويعد أبرز المرشحين، ومنهم بين ويكلر من ولاية ويسكونسن وكين مارتن من مينيسوتا، بإعادة تركيز خطاب الديموقراطيين باتجاه الناخبين من الطبقة العاملة، وتحسين نظام الاستجابة السريعة للحزب ضد ترمب، والالتزام بالتنوع وتمثيل الأقليات، وخوض المعركة الانتخابية في جميع الولايات الخمسين، حتى تلك المحسوبة على الجمهوريين.وتجيء الانتخابات بعد أقل من أسبوعين من تنصيب ترمب، في حين يكافح القادة الديموقراطيون لمواجهة الحجم الهائل من الأوامر التنفيذية والعفو والتغييرات في الموظفين والعلاقات المثيرة للجدل التي تتشكل في الإدارة الجديدة.