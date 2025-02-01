فيما شددت الإدارة السورية الجديدة على أنها ستمنع أي عمليات ثأر أو انتقام خارج القانون، تتواصل حملة ملاحقة فلول نظام بشار الأسد. وأفادت مصادر سورية بسقوط 8 قتلى في هجوم انتقامي ضد موالين للنظام السابق في قرية أرزة في ريف محافظة حماة وسط البلاد. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن مقتل 10 على الأقل في عملية إطلاق نار من مسلّحين هاجموا ليل الجمعة سكان البلدة التي يقطنها علويون. وقال إن مسلحين ارتكبوا مجزرة راح ضحيتها 10 مواطنين في قرية أرزة في ريف حماة الشمالي. ولفت المرصد إلى أن المسلحين أطلقوا النار من أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت. وكشف ناشطون أن أغلب القتلى عناصر وضباط في جيش النظام السابق.