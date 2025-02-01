سلّمت حماس 3 رهائن إسرائيليين بينهم أمريكي، وفي المقابل تطلق إسرائيل نحو 183 أسيرا فلسطينيا ضمن دفعة التبادل الرابعة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين ينتظر أن يُعاد اليوم (السبت) تشغيل معبر رفح.وسلمت «وحدة الظل» في كتائب القسام الأسرى ياردن بيباس، وعوفر كالدرون، وكيث شمونسل سيغال للصليب الأحمر الدولي في خان يونس. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه جرى نقل الأسرى في عربة عسكرية غنمتها المقاومة من مستوطنات غلاف غزة خلال عملية طوفان الأقصى. ونقلت سيارات الصليب الأحمر الأسرى إلى أقرب نقطة للجيش الإسرائيلي في محيط محور نتساريم.وأفرجت فصائل المقاومة (الخميس) عن 3 أسرى إسرائيليين (مجندتان، ومسن) مقابل 110 أسرى فلسطينيين، كما أطلقت 5 عمال تايلنديين. وجرى تسليم اثنين من الأسرى في خان يونس، والثالث في جباليا شمالي القطاع.في غضون ذلك، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أن الاستعدادات جارية للإفراج عن أسرى فلسطينيين في إطار صفقة التبادل مع حماس. وقالت إنها تلقت قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم من سجني عوفر وكتسيعوت.وأضافت أن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم سينقلون إلى الضفة الغربية ومعبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة.وكان مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس قال في وقت سابق إن الاحتلال الإسرائيلي سيفرج عن 9 أسرى من ذوي الأحكام المؤبدة و81 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل.وأضاف أنه تم الاتفاق على إضافة 12 أسيرا من ذوي المؤبدات، و111 أسيرا من أبناء غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023. وأفاد المكتب بأن الأسرى الـ111 هم جزء من قائمة ألف أسير من أبناء غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.ومن المنتظر أن يستأنف العمل اليوم في معبر رفح بعد إغلاقه منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه في مايو الماضي، على أن يبدأ خروج المصابين والمرضى الفلسطينيين من المعبر على دفعات. وقال شهود عيان إن الاستعدادات جارية في خان يونس لإخراج 50 من مرضى السرطان والقلب من القطاع إلى مصر من خلال معبر رفح.وأعلن الاتحاد الأوروبي انتشار بعثته المدنية في المعبر. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية أنور العانوني إن المهمة المدنية للاتحاد بدأت أمس في معبر رفح بناء على طلب من الفلسطينيين والإسرائيليين.وستشمل المهمة التعاون مع الموظفين الفلسطينيين على الحدود وتقديم الرعاية الطبية حتى نهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.بدورها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن ترحيبها بخطوة إجلاء 50 مريضا عبر معبر رفح، التي تعد الأولى من نوعها منذ بدء وقف إطلاق النار ومنذ إغلاق المعبر في مايو الماضي. وأضافت المنظمة أن 12 ألفا إلى 14 ألف شخص لا يزالون بحاجة إلى الإجلاء الطبي خارج غزة.