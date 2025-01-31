احتشد آلاف المصريين أمام معبر رفح رفضاً للتهجير ودعماً للموقف المصري الرافض لتوطين الفلسطينيين. وتجمعت حشود من مختلف المحافظات المصرية أمام المعبر الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بعد صلاة (الجمعة)، لإعلان رفضهم تهجير سكان غزة من أراضيهم.وتحدث ممثلو القوى السياسية، مؤكدين أن الحدود المصرية «خط أحمر»، وحذروا من أن المساس بسيادتها يمثل إعلان حرب. وشدد المشاركون في التجمع على أن التهجير يعد تصفية للقضية الفلسطينية، وانتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفع به نحو مغادرة أراضيه وعدم العودة إليها مجدداً.وشدد المجتمعون على أن التهجير ليس حلاً للقضية الفلسطينية، مؤكدين أن الحل الوحيد هو حل الدولتين والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.وأكد ممثلو الأحزاب السياسية أن أية محاولة لا تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في أن يعيش في دولة مستقلة سيكون مصيرها الرفض، بل ستؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة، وتوسيع رقعة الصراع.