أعلنت السلطات الروسية رفضها تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة بفرض رسوم جمركية على مجموعة دول البريكس، إذا أنشأت عملتها الخاصة.وكشف المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم(الجمعة)، أن مجموعة البريكس لا تتحدث عن إنشاء العملة الخاصة، بل عن إنشاء منصات استثمارية مشتركة.وقال إن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها ترمب بمثل هذه التصريحات وهي ليست جديدة، إذ كانت هناك تصريحات مثل هذه من قبل عندما كان رئيساً منتخباً.وأضاف أن مجموعة البريكس لا تتحدث عن إصدار عملة مشتركة، ولم تفعل ذلك من قبل، إنما تتحدث عن إنشاء منصات استثمارية مشتركة جديدة تسمح باستثمارات مشتركة في دول ثالثة، واستثمارات متبادلة وما إلى ذلك، لافتا إلى أن الخبراء الأمريكيين يحتاجون إلى شرح أجندة مجموعة البريكس بمزيد من التفصيل للرئيس ترمب.يذكر أن ترمب، حذر أمس (الخميس)، الدول الأعضاء في مجموعة البريكس من استبدال الدولار الأمريكي كعملة احتياطية بتكرار تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%.وقال في بيان على منصة Truth Social: سنطلب التزاماً من هذه الدول المعادية على ما يبدو بألا تطلق عملة جديدة لمجموعة بريكس، ولا تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي، وإلا فإنها ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 100 %.ولا تمتلك المجموعة عملة مشتركة، ولكن المناقشات طويلة الأمد حول القيام بمزيد من الأعمال بالعملات الوطنية اكتسبت زخماً، بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.