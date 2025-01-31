شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة تنفيذ القرار الدولي 1701 وانسحاب إسرائيل الكامل دون انتقاص أي شبر من السيادة والأراضي اللبنانية ووقف انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار.وأكد عبد العاطي عقب لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، اليوم(الجمعة)، عمق العلاقات بين القاهرة وبيروت، لافتا إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بلبنان واستقراره.ووصف المحادثات مع بري بأنها كانت «ودية»، إذ تم التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات التي يواجهها لبنان وسط الواقع الإقليمي المُضطرب.ونقل الوزير المصري إلى رئيس مجلس النواب موقف مصر الثابت الذي يدين أي انتهاك لسيادة لبنان، مشدداً على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.وأضاف: "أكدنا أهمية وضرورة عودة سكان جنوب لبنان والبقاع إلى قراهم ومدنهم"، لافتا إلى التزام مصر بمواصلة دعمها للبنان في هذه المرحلة الدقيقة.وأعرب عبد العاطي عقب لقاء رئيس الوزراء المكلّف نواف سلام، عن أمله في تشكيل الحكومة قريبًا كي تستطيع بالتعاون مع الرئيس جوزيف عون التفرّغ لإعادة الإعمار وفرض الأمن والاستقرار. وشدد على أنه لا يجوز لأي فريق خارجي أن يتدخّل في عملية تشكيل الحكومة ونحن على ثقة بالرئيس المكلف.وجدد أننا حريصون على أمن لبنان واستقراره وأهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، وإدانة استهداف المدنيين.