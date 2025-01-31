فيما كان ينتظر أن يعود معبر رفح إلى العمل الأحد القادم، رجحت مصادر أن تتم إعادة تشغيل المعبر الحدودي بين مصر وغزة اليوم (الجمعة). وحسب المصادر، تقرر تقديم موعد الافتتاح قبل الدفعة القادمة من تبادل الأسرى المتوقعة غدا بين إسرائيل وحركة حماس.وذكرت مصادر فلسطينية رسمية أن إدارة المعبر ستكون تحت إشراف بعثة «EUBAM» الأوروبية الأمنية، إلى جانب فلسطينيين من غزة غير مرتبطين بحماس، ويتوقع أن يكونوا تابعين للسلطة الفلسطينية، لكن ليس تحت إشراف رسمي مباشر منها، بحسب ما أوردت قناة «كان» الإسرائيلية.وأفادت القناة بأن الفلسطينيين الذين سيشرفون على تشغيل المعبر حصلوا على موافقة إسرائيلية، وسيسمح اعتبارا من اليوم بخروج عناصر الجناح العسكري لحماس الذين أصيبوا خلال الحرب لتلقي العلاج الطبي في الخارج، وفقاً لاتفاق وقف النار، كما سيسمح لهم بالعودة إلى غزة بعد استكمال علاجهم وتعافيهم.من جهته، قال مسؤول السلطة الفلسطينية في المعبر إياد نصر إن نحو 350 جريحاً من عناصر حماس سيغادرون المعبر (الأحد)، على أن يرافق كل جريح 3 من عناصر الحركة. وأضاف أن وفداً من السلطة الفلسطينية بحث مع الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل تشغيل معبر رفح.وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أفادت اليوم بأن التكتل استأنف مهمته المدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.وقالت على منصة إكس إن بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية ستنتشر على الحدود اليوم عند معبر رفح بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفة أنها ستدعم الموظفين الفلسطينيين على الحدود وستسمح بنقل أفراد خارج غزة، مثل من يحتاجون إلى رعاية طبية.