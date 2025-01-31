ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت حركة حماس أنها ستطلق 3 أسرى إسرائيليين غدا (السبت). وقال المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة على تليغرام اليوم (الجمعة) إنه سيتم إطلاق سراح كل من عوفر كالديرون، كيث سيجل، وياردين بيباس غداً. فيما أكدت إسرائيل أنها تسلمت قائمة المحتجزين الذين يفترض أن تفرج عنهم الحركة.وكانت حماس سلمت المجندة الإسرائيلية أغام بيرغر أمس (الخميس) للصليب الأحمر في جباليا شمال غزة، فيما سلم كل من الأسير الإسرائيلي غادي موسيس (أكثر من 80 عاماً)، وأربيل يهود (29 عاماً) لفرق الصليب الأحمر في خان يونس جنوب القطاع المدمر. وشهدت عملية التسليم فوضى بعد أن تدفق المئات نحو سيارات الصليب الأحمر، ما أخر تسليم المحتجزين، ودفع إسرائيل إلى تعليق تسليم الأسرى الفلسطينيين لساعات، قبل أن تعود وتفرج عنهم.وتجيء عملية التبادل في إطار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري، بعد 15 شهرا من الحرب الإسرائيلية المدمرة، التي حولت أغلب المناطق في القطاع إلى أثر بعد عين.وينص الاتفاق على 3 مراحل على أن تمتد المرحلة الأولى 42 يوما، يطلق خلالها نحو 33 إسرائيليا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.وأُطلق حتى الآن 10 إسرائيليين، و5 تايلنديين (غير محسوبين ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل)، مقابل أكثر من 300 فلسطيني.