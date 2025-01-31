أصيب شخصان وتفحمت 10 مراكب صيد ولنشات سياحية إثر اندلاع حريق ضخم في منطقة بناء السفن بحي عتاقة في محافظة السويس المصرية صباح اليوم (الجمعة).وسارعت مديرية أمن السويس إلى الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وسيارات إسعاف إلى موقع الحريق في محاولة للسيطرة على ألسنة النيران التي امتدت لسفن أخرى.ودفعت إدارة مكافحة الحريق بمدافع مياه عالية الضغط لمكافحة ألسنة اللهب في الحريق. وتتميز المدافع المستخدمة بقدرة ضخ تصل إلى 12 ألف لتر في الدقيقة، مع مدى يتجاوز 70 مترًا، ما يساعد على تغطية مساحة واسعة من الحريق وتسريع عملية الإخماد.