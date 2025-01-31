هددت إسرائيل بإمكانية العودة للحرب ودفع سكان قطاع غزة للنزوح مجدداً في حال خرقت حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد المتحدث باسم رئيس الوزراء عمر دوستري بأن الهدف هو أن لا يكون هناك وجود لحماس في غزة.ونقلت «جيروزليم بوست» عن دوستري قوله: «سنوافق على إنهاء الحرب إذا قالت حماس: لا مشكلة، نحن مستعدون لنزع السلاح، نحن مستعدون لمغادرة غزة عبر ممر آمن».وأضاف: «هدفنا هو أن لا تكون حماس موجودة في غزة إذا كان يمكن أن يحدث ذلك دون إطلاق رصاصة واحدة، فهذا رائع. وإذا لم يكن الأمر كذلك، سنستأنف القتال».إجلاء السكان مجدداًولفت إلى أنه «بعد الهدنة الأولى، ادعى الناس أن رئيس الوزراء لن يعود إلى القتال، أو أنه لن يدخل رفح، لكننا فعلنا ذلك. وكان هناك 1.5 مليون غزي وأخليناها في غضون أسبوع..»، ملوحاً بأنه «إذا خرقت حماس الاتفاق، سنستأنف الحرب وسنتمكن من إجلاء السكان مجدداً».وأعرب عن اعتقاده أن حماس لن تفرج عن جميع الأسرى طواعية، لأنها من المرجح أن تحتفظ بورقة مساومة للاستفادة منها في المستقبل. وقال المتحدث باسم نتنياهو إن الصفقة ليست فشلاً لكنها ليست مثالية، مشيرا إلى أنها جاءت بتكلفة.وحول مقترح ترمب بنقل سكان من غزة إلى الأردن أو مصر، قال دوستري: «إن هذه المبادرة تمثل جانبًا من طبيعة ترمب غير المتوقعة»، مضيفا: «لا أريد أن أتعمق في تصريحاته».