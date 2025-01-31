وسط أجواء من التوتر تسود مناطق غرب سورية، سارعت قوات التحالف الدولي إلى استقدام تعزيزات عسكرية ولوجستية وطبية وأسلحة إضافية على متن طائرة شحن إلى قاعدة «خراب الجير» في ريف رميلان شمال الحسكة.‏وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الجمعة)، أن قوات التحالف استقدمت رتل شاحنات يضم 60 شاحنة تحمل على ‏متنها مدرعات عسكرية كبيرة وأسلحة ثقيلة ومدافع وعربات عسكرية وصناديق ‏مغلقة وصهاريج وقود قادمة من إقليم كردستان العراق.ووفق المرصد، دخلت قاعدة قسرك 20 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية وصهاريج ‏وقود، في إطار تعزيز القواعد العسكرية.‏وكانت طائرة شحن تابعة «للتحالف الدولي» محمّلة ‏بمواد لوجستية وعسكرية هبطت يوم 28 يناير الجاري في قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.‏يذكر أن سورية تضم 9 قواعد أمريكية، الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، و2 في ريف دير الزور، و6 في محافظة الحسكة.