لليوم العاشر على التوالي، تستمر قوات الاحتلال في استهداف جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط تدمير ونسف لمباني المخيم، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين وإصابة 3 نساء أمس الخميس. وحسب شهود عيان، اعتقل الجيش الإسرائيلي العشرات. وتحدثت تقارير فلسطينية أن رجلا (42 عاما) قتل برصاص إسرائيلي في نابلس، شمال الأراضي الفلسطينية، وأصيبت زوجته في الحادثة.ووفق شرطة الاحتلال، كان الفلسطيني مطلوباً بسبب مزاعم بتورطه في هجمات. وزعمت التقارير أنه كان مسلحاً وحاول الفرار عندما حاولت الشرطة اعتقاله، ما دفع الضباط لإطلاق النار عليه وقتله. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال عملية في المدينة.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أن جيش الاحتلال سيبقى في المدينة حتى بعد انتهاء العملية «لضمان عدم عودة الإرهاب».وهدم جيش الاحتلال عشرات المنازل وحفرت جرافات مدرعة خاصة الطرق، ما أدى إلى نزوح الآلاف من الناس عن منازلهم، وقطعت المياه، فيما أكد مسؤولون فلسطينيون أن نحو 80 % على الأقل من سكان المخيم أجبروا على مغادرة منازلهم.وحسب أرقام وزارة الصحة، قتل نحو 853 فلسطينيا في الضفة الغربية في العمليات العسكرية الإسرائيلية، والمواجهات المسلحة.