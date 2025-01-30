تراجعت إسرائيل عن موقفها في عرقلة إطلاق الأسرى الفلسطينيين تحت مزاعم خوفها على رهائنها. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، أن تل أبيب حصلت على تعهدات من الوسطاء بضمان سلامة الرهائن أثناء الإفراج عنهم.وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه بعد تدخل الوسطاء سيبدأ الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة 5 مساء (3 بتوقيت غرينتش)، وهو ما أكده مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني الذي قال بعد متابعة الأمر مع الوسطاء «سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الساعة 5 بالتوقيت المحلي».وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن «رئيس الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أمرا بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين (110 أسرى) حتى يتم ضمان خروج آمن لرهائننا في المراحل القادمة».