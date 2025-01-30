ألغى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أمس (الأربعاء)، العرق والجنس من قائمة الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند الترقيات العسكرية، مشدداً على ضرورة وضع خطط لتشكيل فريق عمل جديد في البنتاغون لتعزيز السياسات القائمة على الجدارة وعدم التمييز بين الألوان في الجيش الأمريكي.وأكد هيجسيث في مذكرة رسمية وجهها لكبار قادة وزارته على ضرورة إعادة تشكيل القوة القتالية الأمريكية وفقاً لمعايير الجدارة والكفاءة، بعيداً عن الاعتبارات العرقية أو الخلفيات الشخصية، وذلك تماشياً مع أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي وجه بإعادة بناء قوة القتال الأمريكية، والذي يحظر منح أي تفضيل أو فرض أي تمييز لمجموعة أو فرد داخل وزارة الدفاع.وأشار إلى أن الاختيار والتعيين في المناصب يجب أن يكون وفقاً لمبدأ الاستحقاق والكفاءة فقط، مبيناً أن المهمة الأساسية لوزارة الدفاع هي إعداد قوة عسكرية قادرة على تحقيق النصر في الحروب، وهو ما يتطلب تعزيز ثقافة تعتمد على التفوق الفردي، والعمل الجاد، والمبادرة، بدلاً من البرامج التي تم إدراجها سابقاً تحت سياسات التنوع والإنصاف والشمول.