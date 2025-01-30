في حين لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن جثث الضحايا في موقع تحطم طائرة الركاب الأمريكية التي كانت تقل 64 شخصاً إثر اصطدامها بمروحية عسكرية وسقوطها في مياه نهر بوتوماك، قرب مطار رونالد ريغان الوطني، بالعاصمة واشنطن، قال رئيس إطفاء واشنطن جون دونيلي اليوم (الخميس)، إنه لا ناجين من هذه الحادثة المروعة.

وأوضح دونيلي في مؤتمر صحفي من مطار ريغان: لا نعتقد أن هناك أي ناجين، مضيفاً: فرق العمل تتحول حالياً من عمليات الإنقاذ إلى الإنعاش.

وأشار إلى انتشال 27 جثة من الطائرة وواحدة من المروحية العسكرية التي كان على متنها 3 جنود، يأتي ذلك وسط تزايد التساؤلات عن عدم تفادي الحادثة.

وكانت شركة «أمريكان إيرلاينز» قالت إن الطائرة التابعة لها كانت قادمة في رحلة داخلية من ويتشيا بولاية كنساس وعلى متنها 60 راكباً و4 من أفراد الطاقم لحظة وقوع الحادثة فوق نهر بوتوماك، في حدود التاسعة من مساء (الأربعاء)، بالتوقيت المحلي الثانية صباح (الخميس) بتوقيت غرينيتش.