اغتالت قوة الاحتلال الإسرائيلية اليوم (الخميس) الأسير الفلسطيني المحرر قاسم العكليك، خلال وجوده في سيارة برفقة زوجته في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن العكليك، الشهير باسم أبو العبود، أسير محرر أمضى نحو 20 عاما في سجون إسرائيل، وقد أطلقت وحدة إسرائيلية الرصاص بشكل مباشر على رأسه في منطقة كلية الروضة، فيما أصيبت زوجته برصاصة في قدمها.

وأقرت كتائب القسام بمقتل ثلاثة من عناصرها في الهجوم الإسرائيلي على مدينة قباطية التي تبعد 6 كيلو مترات عن مدينة جنين، مؤكدة أنها أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ، وذلك بعد استدراج القوة إليه، في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتواصل إسرائيل هجومها على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الرابع، وسط مداهمات وتفتيش للمنازل والمباني السكنية والتجارية، وتجريف الممتلكات والبنية التحتية. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن قوات إسرائيلية انتشرت بشكل كبير في شوارع المدينة منذ الليلة الماضية وخصوصاً في الأحياء الغربية والشرقية وسوق الخضار، وسط تفتيش بين أزقتها.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال داهمت العشرات من منازل المواطنين والمباني السكنية والتجارية العالية في المدينة، مشيرة إلى أن النقاط العسكرية تركزت في الحي الغربي، وفي عمارات البعباع والدوو والزهراء، وسوق الذهب وميدان جمال عبد الناصر، وشارع القهاوي، إضافة إلى المباني الكاشفة لمخيم طولكرم والمحيطة به.